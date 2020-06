Alex Zanardi, l'handbike posta sotto sequestro: «Regole di omologazione molto elastiche »

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 18:18

Glistanno cercando di fare chiarezza sull'incidente di Alex Zanardi. Il campione paralimpico, che si trova ancora in gravi condizioni in ospedale, ha avuto un brutto incidente con la suadurante una gara e ora si cerca di capire cosa sia andato storto durante la competizione.La handbike di Alex è stata messa sotto sequestro e verrà analizzata dai periti, subito dopo che un altro esperto analizzerà il filmato fornito da uno dei testimoni dell'incidente che ha raccontato di aver visto un movimento anomalo di una ruota del mezzo. Analizzare il caso non sarà facile, in primo luogo perché la handbike ha regole di omologazione molto elastiche anche sul fronte sicurezza: l’unico vero obbligo è il montaggio di una barra posteriore che protegga gli atleti dalle ruote di chi li segue.Nello specifico, vista l'invalidità di Zanardi, il mezzo che usa è unico, più corto e con la scocca più stretta che gli rende difficile il controllo della curva che può fare solo con il busto, non avendo le gambe.