Alex Zanardi, il bollettino medico: «È in coma farmacologico, resta in pericolo di vita»

Alex Zanardi lotta tra la vita e la morte. Il campione è in terapia intensiva. Il bollettino «È gravissimo»

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 12:08

Restano «in gravissime condizioni» lo stato di salute di Alex Zanardi, 53 anni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena, a seguito dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Pienza, provincia di Siena. È quanto rende noto il nuovo bollettino medico, il terzo, diffuso dall'Azienda ospedaliero-universitaria senese.sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico» nella serata di ieri, durato tre ore, «e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili».per i traumi e le ferite riportate al volto e alla testa. Alex Zanardi, aggiunge il bollettino medico, è «intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico». Zanardi è mantenuto in coma farmacologico. «È arrivato con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale», ha specificato il neurochirurgo. «Se sono ottimista? È un paziente che vale la pena curare. Il quadro neurologico lo vedremo a distanza, quando si sveglierà. I miglioramenti, in questi casi, si vedono nel tempo, i peggioramenti possono essere repentini». Intorno alle 12 e 30 è atteso un altro bollettino medico, quello del reparto rianimazione dove Zanardi è ricoverato da ieri sera dopo l'intervento chirurgico.Alex Zanardi è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. L'incidente è avvenuto mentre Zanardi, insieme a una trentina di amici e atleti paralimpici del suo team Obiettivo 3, stava percorrendo la strada provinciale 146 della Val d'Orcia per una staffetta dedicata alla ripartenza dell'Italia dopo il coronavirus.Alla fine di una discesa, in una curva, la sua handbike ha improvvisamente cambiato traiettoria finendo contro il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta. Subito le sue condizioni sono state molto gravi ed è stato portato con l'elisoccorso in ospedale.