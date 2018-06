Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna single. La sua lunga storia d'amore con la moglie, infatti è finita dopo 19 anni insieme e tre figli: lo afferma il settimanale Chi, in edicola da domani, mercoledì 13 giugno. Secondo Chi la coppia sta attraversando una crisi profonda causata da lunghe incomprensioni.Dopo l'addio alla Juventus, le esperienze in Australia ed India e il ritiro dal calcio, l'ex capitano bianconero vive ora a Los Angeles con tutta la famiglia, e da Los Angeles collabora con Sky Sport come opinionista: ma la nuova vita non sarebbe servita ad Ale e Sonia per appianare le divergenze di coppia. Ad avvalorare questa tesi sostenuta dal settimanale in esclusiva, la scomparsa di foto di coppia dai profili social, e la scelta di dividersi in Italia: quando i due sono in Italia, lei sta a Torino, lui a Milano.