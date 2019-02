Alessia, malore fatale nel sonno: muore a 37 anni, accanto a lei la figlioletta di un anno

di Alessia Strinati

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata. Alessia Gobbi,di Bolzano, residente con la sua famiglia a Poissy, in Francia, è stata trovata da suo marito. L'uomo era uscito per andare a lavoro ma dopo qualche ora è stato contattato dalla suocera, la mamma di Alessia, preoccupata perché non le rispondeva al telefono.Le due si sentivano diverse volte al giorno, soprattutto dopo la perdita del papà di Alessia, così il marito ha deciso di vedere cosa fosse successo ed è tornato a casa dove ha fatto la scoperta choc. La 37enne era nel letto priva di vita e vicino a lei c'era la loro bambina di appena un anno, Layla. Immediatamente l'uomo ha chiamato i soccorsi ma per Alessia, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Non si conoscono le cause del decesso, probabilmente si è trattato di un malore, ma si cerca di fare chiarezza, visto che la donna era giovane e sempre stata in buona salute.