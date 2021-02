Editoria, LaPresse: Alessia Lautone nuovo direttore responsabile

Cambio al vertice di LaPresse. Alessia Lautone è il nuovo direttore responsabile, affiancata dal Nicola Assetta, già vicedirettore per l'area video nominato condirettore, e Caterina Parise vicedirettore per il coordinamento dell'agenzia stampa. Lautone, romana, 54 anni, due figli grandi, arriva in LaPresse dopo aver lavorato per 18 anni in Adnkronos, di cui sette nel ruolo di direttore responsabile. Una carriera incentrata nel racconto del mondo politico, economico e culturale del Paese degli ultimi 30 anni, attraverso anche la televisione e la radio, dove ha condotto numerosi programmi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 22:13

