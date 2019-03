«Vado a scuola», e non torna più: ansia per la 17enne Alessia

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uscita presto, come tutte le mattine, per andare a scuola. Ma a scuola non ci è mai andata. Famiglia, parenti e amici sono preoccupati per, 17 anni, scomparsa da Poggioreale ieri mattina .Indossava un giubbino e scarpe scure, jeans e borsa a mano nera con scritta colore oro. Chi l'ha vista può contattare le forze dell'ordine o i numeri 335.6874102 e 392.774461. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai Chi l'ha Visto?