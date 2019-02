Alessandro, papà scomparso con i due figli piccoli. Genitori disperati: «Aiutateci a trovarlo»

Ultimo aggiornamento: 15:23

. Di lui e dei suoidi 8 e 10 anni non si hanno più notizie da due giorni., di Assemini,, è uscito con i suoi piccoli e non ha più fatto rientro. Pare che l'uomo stesse passando un periodo difficile.Amici e parenti sono in grande apprensione, numerosi sono stati gli appelli sui social network.I familiari hanno denunciato la scomparsa e sono partite le operazioni di ricerca. Non ci sono dettagli o indizi al momento in grado di spiegare questa scomparsa. L'unico elemento fornito dai consocenti è che il padre dei due bambini stava attraversando un momento difficile.