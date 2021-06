Perde il controllo dell'auto: Alessandro muore in Costa Smeralda

Tragedia nella notte in Costa Smeralda. Un uomo di 36 anni, Alessandro Mudadu, nato a Roma e residente in Germania, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale 59, che collega Arzachena con Porto Cervo.

L'uomo viaggiava da solo alla guida della sua auto, quando per cause non ancora accertate, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'auto si è ribaltata e Mudadu è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'équipe del 118 e i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. Il personale medico ha cercato di rianimare il 36enne, ma ogni tentativo è risultato inutile: l'uomo è morto senza riprendere conoscenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 16:16

