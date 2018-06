Sbanda con la moto, Alessandro muore a 18 anni dopo una notte di agonia

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MONTEVIALE - Nel tardo pomeriggio di ieri era stato coinvolto in un, uscendo di strada a bordo della sua moto 125 cc, nel quale aveva riportato ferite gravi, ma che in un primo momento non sembravano letali, visto che con i primi soccorritori aveva scambiato questa parole. Questa mattina, nonostante il prodigarsi dei sanitari,, 18 anni, residente a Vicenza, studente, è spirato dopo una notte di agonia all'ospedale San Bortolo, dove era ricoverato in coma nel reparto di rianimazione, dopo che le sue condizioni erano precipitate in serata, probabilmente a causa di lesioni interne. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari (anche un intervento chirurgico d'urgenza) del nosocomio berico.Secondo quanto ricostruito il giovane èin maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi, all'altezza dell'incrocio tra via Falcone e strada Biron, ai confini tra i territori di Vicenza e Monteviale, in quest'ultimo comune: lo studente, dopo aver perso il controllo del mezzo, si sarebbe schiantato contro la segnaletica dello spartitraffico, volando sull’asfalto. Dopo l', è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari l'hanno assistito sul posto per poi trasportarlo al San Bortolo dove come detto si è verificato l'aggravamento del quadro clinico.Sull'ennesimo sulle strade del Vicentino nelle ultime settimane, rilievi da parte della polizia locale dell'Unione comuni di Caldogno, Isola e Costabissara, che sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Al momento non sembrano esserci testimoni diretti dell'incidente. La Procura berica ha aperto un’inchiesta e ora valuterà se disporre ulteriori accertamenti.