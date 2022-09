Alessandro, oggi i funerali del 13enne volato dalla finestra. Nella gang di bulli anche cinque cugini

Oggi è il giorno del dolore a Gragnano. Nel comune in provincia di Napoli è stato istituito il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Alessandro, il ragazzo di 13 anni caduto dal quarto piano del palazzo in cui abitava con i genitori. Secondo gli inquirenti, a spingerlo a lanciarsi dalla finestra sarebbero stati mesi di minacce e vessazioni subite da una gang di baby-bulli di quartiere che gli intimavano di togliersi la vita.

I funerali e il lutto cittadino

I funerali di Alessandro saranno celebrati a partire dalle 11 nel chiostro di Sant'Agostino, alle spalle della chiesa di San Leone II. A officiare il rito don Paolo Anastasio e il vescovo monsignor Francesco Alfano. A partire dalle 10 e fino alle 14, su ordine del sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, tutte le attività saranno sospese per abbracciare - simbolicamente - la famiglia del ragazzo e mostrare loro sostegno e vicinanza.

Nella baby-gang cinque cugini

Alessandro è descritto come un ragazzo brillante ed educato, che a scuola aveva buoni voti e in famiglia era molto amato. Era fidanzato con una ragazza di un anno più grande di lui. E proprio una 14enne, insieme a una ragazza di 18 anni, avrebbe guidato la banda formata da altri quattro ragazzi. Alessandro li conosceva tutti, e cinque erano tra loro cugini. I sei giovanissimi, tra cui due maggiorenni, sono stati raggiunti da un avviso di garanzia, indagati a piede libero per istigazione al suicidio, nell'ambito delle indagini coordinate dalle Procure di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliana Moccia) e dei Minorenni di Napoli (procuratrice Maria de Luzenberger) e condotte dai carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia.

L'autopsia

La salma di Alessandro è stata dissequestrata al termine dell'autopsia. Dai primi accertamenti non sono emersi particolari dettagli, se non la conferma della causa del decesso per la caduta da circa 15 metri di altezza. Dal primo esame esterno non ci sarebbero segni evidenti per confermare o smentire con certezza la tesi dell'incidente, quella che ipotizzava inizialmente che Alessandro fosse scivolato dalla finestra per aggiustare il cavo dell'antenna tv. A far vacillare l'ipotesi dell'incidente, l'ultimo messaggio inviato dal ragazzo alla fidanzatina, in cui annunciava il gesto estremo. E proprio i messaggi ricevuti e scambiati da Alessandro e i cyberbulli sono ora al centro delle indagini: dalle chat sono emersi scambi inquietanti e carichi di rancore, minacce, insulti e inviti espliciti a togliersi la vita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 09:04

