Alessandro e il sogno di posare per la moda: un book di foto (da Alberto Buzzanca) prima di perdere la vista

di Sabrina Quartieri

Alessandro Coppola non sta nella pelle per il regalo ricevuto dal fotografo di moda Alberto Buzzanca, che si è offerto di realizzargli gratis un servizio professionale nel suo studio di Padova. Un dono accettato dal 19enne di Napoli con immensa gratitudine, che lo aiuterà ad accorciare la distanza tra sé e il suo sogno più grande di fare il fotomodello di un importante brand, avendo finalmente un book da allegare quando invia email per proporsi alle case di moda.



Era stato proprio Leggo a raccontare, giorni fa, la corsa contro il tempo che Ale, diplomato in Scienze applicate col massimo dei voti, sta affrontando, per realizzare il suo desiderio prima di diventare cieco. Un appuntamento con la vita inesorabile, a causa di una dannata malattia degenerativa agli occhi che non lascia scampo e che lo ha reso già ipovedente: la sindrome di Usher di tipo 2.

«Quando ho letto la storia di Alessandro, non ci ho pensato due volte a mettermi a disposizione», spiega Buzzanca, tra i più apprezzati fotografi in Italia in grado di saper raccontare la bellezza. E con un curriculum, a 53 anni, che vanta personaggi come Katherine Kelly Lang della soap opera Beautiful, Ambra Angiolini, i Negrita e Sabrina Salerno. «È un inaspettato regalo di Natale che mi fa sentire onorato», racconta Ale che oggi, grazie alla gara di solidarietà che si è attivata, vede il suo sogno meno lontano. Realizzarlo, gli permetterebbe di dimostrare a chi ha bisogno di credere in qualcosa, che «anche quando la vita ti mette con le spalle al muro, non bisogna mai arrendersi. Perché niente è impossibile». Il giovane, intanto, conta i giorni che lo separano da Padova. La data dello shooting è fissata per il 12 gennaio. Lì, accanto a lui, vorrà sua mamma Maria Pia, che ormai vive «per vedere il sogno di Ale realizzato. Sarò sempre riconoscente a Buzzanca per essergli stato accanto in questo percorso».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:30

