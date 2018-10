Alessandro, ucciso per un rolex: il killer, un pizzaiolo romeno, stava scappando a Londra

È stato un pizzaiolo romeno a uccidere Alessandro Coltro, l'artigiano sacilese di 48 anni trovato morto la sera del 25 settembre, 24 ore dopo la scomparsa, con quattro colpi di pistola in testa. Si chiama Marius Lucian Haprian, anche lui ha 48 anni. Ieri, dopo che i Carabinieri lo hanno messo alle strette, ha confessato e fatto ritrovare la pistola, una Beretta calibro 22 con matricola abrasa e silenziatore che aveva sotterrato in un campo.



Sostiene di aver fatto credere a Coltro che gli avrebbe venduto un Rolex da 15 mila euro. E di avergli dato appuntamento in fondo al parcheggio del centro commerciale Meta di Fontanafredda, lungo la Pontebbana, nell'angolo più buio e appartato. Lo ha atteso all'interno di un boschetto, gli ha scaricato quattro colpi e gli ha portato via i soldi. «I 15mila euro? Mi servivano per pagare i debiti», ha detto al sostituto procuratore Monica Carraturo e al maggiore Pier Luigi Grosseto.

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:28