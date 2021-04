Alessandro e Stefano, morti in poche ore per due malori: un paese sotto choc

Doppio lutto a Vo' Euganeo (Padova), il paese sui colli Euganei diventato famoso poco più di un anno fa per essere una delle prime zone rosse covid in Italia: a poche ore di distanza muoiono stroncati da malore Alessandro Benato, 51 anni di Boccon, e Stefano Soster, di 48, che pur abitando a Carbonara di Rovolon continuava a frequentare il borgo in cui era nato e cresciuto.

Viticoltore innamorato del suo vino l'uno, imbianchino e venetista l'altro. Accomunati dalla passione per le moto, dall'amore per il paese e da un destino tragico.

Due morti che hanno lasciato senza parole un paese intero: in tanti li conoscevano e apprezzavano il loro carattere sempre sorridente e aperto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 13:05

