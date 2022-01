Alessandro Baricco, lo scrittore ha subito il trapianto e ora si avvia alla ripresa IL POST

Da qualche giorno, lo scrittore Alessandro Baricco è ricoverato all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), dove oggi ha subito un intervento per il trapianto di cellule staminali. Un intervento salvavita.

A donare a Baricco le cellule staminali è stata la sorella Enrica. L'intervento sembra essere stato regolare ma sarà necessario attendere alcuni giorni per capire se è andato tutto per il verso giusto e verificare la compatibilità delle cellule. Un decorso lungo, che costringerà lo scrittore a restare in ospedale per alcune settimane.

Lo stesso Baricco, su Instagram, aveva annunciato, attraverso i suoi canali social, la diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica, di alcuni mesi fa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 20:48

