Alessandro Barbero va in pensione: il video dell'applauso degli studenti per salutare il professore di Storia più amato d'Italia

Un lungo applauso per l'ultima lezione del professore di Storia più amato d'Italia. Dopo 40 anni dedicati all'insegnamento e alla divulgazione, Alessandro Barbero lascia le aule. «Fine della storia. Barbero va in pensione», ha scritto Francesco Delogu - alias @primo_vassallo, il creator digitale "primo vassallo del Dominus Alessandro Barbero" - per accompagnare un breve video che riporta l'ultima lezione a Vercelli, al dipartimento di studi umanistici dove dal 2002 Barbero è ordinario di Storia Medievale, dopo 4 anni da associato.

Nato a Torino nel 1959, esperto di Storia Medievale e Storia Militare, Barbero ha scritto decine di saggi e opere di narrativa. È un volto notissimo anche al grande pubblico per la sua attività di divulgatori storico in tv e in conferenze e incontri che fanno sempre registrare il tutto esaurito.

«La sua abilità nel rendere avvincenti anche gli episodi più oscuri del passato - scrive ancora Delogu nel suo blog - ha conquistato la platea di studenti e non, rendendolo una figura di riferimento anche per gli appassionati di storia di tutte le età all’esterno del mondo scolastico. Il suo lascito accademico è ben radicato nei cuori di coloro che sono stati suoi studenti».

