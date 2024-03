Alessandro Barbero a Napoli, lo storico acclamato come una rockstar: folla oceanica al San Carlo, l'evento sold out

di Redazione web

Uno storico acclamato come una rockstar. Tutto esaurito al teatro San Carlo di Napoli, nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, non per uno spettacolo di musica o danza ma per una lezione di storia. A richiamare studenti dell'università Federico II e cittadini una superstar del settore, lo storico Alessandro Barbero che ha tenuto una lezione su 'Federico II: tra storia e leggenda'. Un evento gratuito che ha visto la corsa al biglietto, con i tagliandi esauriti già da giorni.

Barbero, sold out al San Carlo

L'ateneo e il San Carlo hanno deciso di aprire il foyer dove è stato allestito un ledwall grazie al quale altri 400 ragazzi hanno potuto assistere alla lezione di Barbero. L'evento inoltre è stato trasmesso un diretta streaming sul canale YouTube della Federico II. L'appuntamento è stato organizzato nell'ambito delle Giornate di divulgazione del progetto F2Cultura dell'Ateneo federiciano, coordinato dalla protettrice Rita Mastrullo, per le celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo. Al racconto di Barbero il pubblico ha risposto al termine con un caloroso applauso.

