Alessandria, auto fuori strada vicino al passaggio a livello: 3 morti (il più giovane aveva 15 anni) e 4 feriti. Danni alla linea ferroviaria

Il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria, è tragico. Tre i morti di 33, 29 e 15 anni e 4 i feriti di cui due in codice rosso e uno in codice giallo. I coinvolti viaggiavano tutti a bordo di una sola auto, finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo.

Traffico sospeso

Mentre ancora non è nota la dinamica del tragico incidente, la sala operativa dei vigili del fuoco, avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore, rende nota la zona in cui è avvenuto l'incidente.

Si tratta della zona del passaggio a livello.

Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria - San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell'impianto provocato dal veicolo; riprogrammata l'offerta ferroviaria e attivato servizio sostitutivo con bus. Sul posto tecnici Rfi.

