Alessandria, cadavere carbonizzato in villa, il procuratore: «E' un delitto»

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in una villetta di Casale Monferrato (Alessandria). Sul posto è presente la polizia. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio. Il corpo presenterebbe segni che fanno pensare ad un tentativo di bruciarlo per disfarsene.



«Quasi sicuramente è stato un delitto». Così il procuratore di Vercelli, Pier Luigi Pianta, commenta le indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo in una villa di Casale Monferrato (Alessandria). «La certezza dell'identità si avrà solo dopo l'esame del Dna», ha aggiunto. Il corpo carbonizzato dovrebbe appartenere a Paolo Beccuti, 61 anni, che abitava nella villa. A dare l'allarme nella notte era stata la moglie.



Gli inquirenti stanno ascoltando due persone negli uffici della Procura di Vercelli. Si tratterebbe, secondo indiscrezioni, della moglie e del figlio 23enne della vittima. Su quanto accaduto nella villetta di strada San Giorgio, gli investigatori della Squadra Mobile di Alessandria e del Commissariato di Casale continuano a mantenere il massimo riserbo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 18:42

