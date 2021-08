Alessandria, 700 operatori sanitari no vax rischiano la sospensione. L'Asl tuona: «Abbiamo inviato le lettere anche tre volte»

Sono 700 ad Alessandria gli operatori sanitari no vax che rischiano la sospensione. Ad Alessandria, come in tutta Italia, sono iniziati i controlli dell'Asl per capire chi ancora non si sia messo in regola con la vaccinazione e a rischiare sanzioni e sospensioni sono 700.

Gli inadempienti verranno sospesi dal lavoro e dagli Ordini professionali. Il tempo è veramente scaduto per gli operatori sanitari no vax che ancora non si sono messi in regola con la vaccinazione.

L'Asl di Alessandria avverte: «Il tempo è scaduto. Dall’inizio della scorsa settimana, come servizio di igiene pubblica, stiamo controllando se si sono vaccinati coloro ai quali abbiamo inviato le lettere, una, due o anche tre volte».

