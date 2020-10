Migranti, si cambia: stop alle maximulte per le navi Ong

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo Conte a maggioranza giallorossa ha approvato in piena notte un nuovo decreto sicurezza che scardina completamente i provvedimenti sull'immigrazione voluti dall'ex ministro dell'Interno.che salvano i migranti in mare (ma rimangono sanzioni fino 50mila euro per chi non si coordina con le autorità competenti), si sancisce il divieto di respingimento ed espulsione per chi rischia torture o trattamenti disumani nel suo paese, tornano i permessi per motivi umanitari.con uno schema su due livelli: le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi, poi l'assistenza diffusa sul territorio in piccoli gruppi, nelle strutture del Sistema di protezione per coloro che sono già titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.che dopo la vittoria alle elezioni amministrative aveva spinto per l'abolizione dei provvedimenti targati Lega: «Vogliamo un'Italia più umana e sicura. Un'Europa più protagonista». Infuriato invece il leader della Lega che annuncia una raccolta firme per bloccare i testi varati in Cdm. «Si torna alla mangiatoia dell'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada. Li fermeremo grazie anche alle firme dei cittadini».Nel decreto sono state inserire anche norme sulla sicurezza. Tra le altre, dopo l'assassinio di Willy, l'inasprimento delle pene per il reato di rissa e il Daspo dai locali pubblici per chi sia stato denunciato o condannato per atti di violenza.riproduzione riservata ®