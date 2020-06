Alessandra Mussolini, brutta sorpresa nel pacco Leroy Merlin: «Pupazzo a testa in giù, chiesto il risarcimento»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 17:59

Brutta sorpresa pernel suo pacco. L'ex parlamentare ha ricevuto insulti e minacce su un foglio che recava la scrittae il disegno dia testa in giù. La nipote diera andata al centro commerciale Porta di Roma per acquistare alcuni mobili per il suo giardino e aveva chiesto la consegna a casa. Quando ha aperto il pacco ha avuto la sorpresa. È successo il 5 giugno.Il legale della Mussolini ha raccontato l'episodio a Repubblica spiegando di aver presentato una richiesta di risarcimento aper quanto accaduto. «All'interno di una delle scatole - spiega l'avvocato - La mia assistita ha trovato un foglio con la scritta ‘fascista di m…' e un disegno con un pupazzo a testa in giù, un chiaro richiamo ai fatti di piazzale Loreto'».«Subito dopo - continua - Mussolini è andata a sporgere denuncia ai carabinieri die sta procedendo per chiedere un risarcimento a Leroy Merlin per quanto accaduto». Contattata da la Repubblica, l'azienda ha fatto sapere che è dispiaciuta per quanto accaduto: «Condanniamo e ci dissociamo da questo increscioso episodio. Abbiamo già avviato un'indagine interna per ricostruire l’accaduto, individuare gli eventuali responsabili (siano interni o nostri partner) e nel caso applicare provvedimenti disciplinari in merito».