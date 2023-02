Alessandra morta a 36 anni per un tumore, lo straziante messaggio al figlio Marco: «Non posso dirti la verità»

di Redazione web

Aveva chiuso il 2022 con un sonoro «vaffa!», pubblicato sui social. Sperava forse di lasciarsi alle spalle l'incubo di quel tumore all'intestino, che appena due mesi e mezzo dopo l'ha sopraffatta. Alessandra Tocco, 36 anni, è morta nella notte tra sabato e domenica. Ha lasciato un figlio, per cui aveva combattuto fino all'ultimo con tutte le sue forze. «Non ti lascerò vincere, perché ho un figlio da difendere», aveva scritto a gennaio di un anno fa.

Alessandra sapeva che questo giorno sarebbe arrivato. Aveva preparato anche la decorazione per il suo funerale, rose rosse e girasoli. Con l'aiuto di amici e amiche ha organizzato tutto, ma ha pensato soprattutto a suo figlio Marco, che a 11 anni non ha più il suo punto di riferimento.

Il messaggio al figlio

Su Facebook condivideva tanto della sua vita. Scorrendo nel suo profilo, si può leggere anche un messaggio diretto proprio al piccolo Marco. «Vorrei poterti dire che va tutto bene e che tutto sarà semplice — gli aveva scritto il 3 settembre —. Invece, figlio mio, devo dirti che non sarà così. Ti dico che la vita è un grande dono, ma fatto di delusioni, dolori e sacrifici. Ti dico che le cose te le dovrai guadagnare, poche volte le raggiungerai e a volte non arriverai nemmeno a sfiorarle. Ti dico che la vita va vissuta con coraggio e umiltà, ma che non devi mai abbassare la guardia. Che dovrai voler bene alle persone che ti cammineranno a fianco, ma scegli sempre bene a chi dare le spalle perché “Fidarsi” è facile tanto quanto restare feriti».

«Ti dico che le tue ali si spiegheranno per mete certe e piene di gioie - continuava Alessandra - ma pur augurandoti con il cuore che tu possa raggiungerle tutte, ti dico che a volte ti capiterà di imbatterti in chi quelle ali le spezzerà e non sarà facile trovare di nuovo il coraggio di “Volare”. Ci saranno persone che sceglierai di tenerti vicino, quelle persone che chiamerai “Amici”. Saranno loro a darti coraggio e forza quando lo perderai, loro ad asciugarti le lacrime e a condividere con te grandi e piccole gioie».

L'ultimo post per Marco

Il 16 dicembre Alessandra ha scritto l'ultimo messaggio per il figlio: «A volte passano giorni senza vederci, ma purtroppo questa malattia prende il sopravvento anche sull’amore che provo per te. Mi dai grandi soddisfazioni a scuola, non ti lamenti mai. Odio mostrarmi sofferente ai tui occhi sofferenti, dolci e puri, ma purtroppo la vita è anche questa. Mi chiedi ogni giorno la verità, ma purtroppo non posso dirtela, ti sto proteggendo».

