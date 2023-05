Alessandra Matteuzzi uccisa, l'ex compagno accusato di omicidio non va in aula: accolta la perizia psichiatrica

di Redazione web

Perizia psichiatrica per Giovanni Padovani, l'ex calciatore di 27 anni che avrebbe ucciso a colpi di martello, calci e pugni la sua ex, Alessandra Matteuzzi. La richiesta avanzata dal legale del presunto assassino, dunque, è stata accettata dalla Corte d’Assise di Bologna, scrive Il Resto del Carlino, nel giorno in cui ha inizio il processo nei confronti del 27enne, accusato di omicidio, con le aggravanti di premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo.

L’uomo non è presente in aula, perché ha rinunciato a comparire. Presente invece Stefania Matteuzzi, la sorella della donna uccisa lo scorso 23 agosto sotto casa sua a Bologna e in rappresentanza del Comune, il sindaco Matteo Lepore e la vice sindaca Emily Clancy.

Perizia accettata

Nessuna opposizione dalla procura e dalle parti civili, mentre le associazioni antiviolenza ammesse al processo, avevano chiesto che venisse esclusa dalla perizia l’analisi delle condizioni psichiatriche precedenti al delitto, che in sostanza avrebbero potuto comprometterne la capacità di intendere e di volere.

Contro perizia

Ad effettuare l'analisi sarà un collegio di professori, uno psichiatra e un esperto testista, ovvero uno specialista che sottoporrà Padovani, ad una serie di test per valutarne le sue condizioni psicologiche; ma anche le parti civili che rappresentano la famiglia di Alessandra Matteuzzi, potranno nominare specialisti per effettuare i test di natura psichiatrica.



Per quanto riguarda la lista dei testimoni ammessi al processo, secondo Il Resto del Carlino non è ancora stata presentata una lista, ma pare che la difesa rinuncerà alla testimonianza di Maria De Filippi, perché poche ore prima dell'omicidio, Padovani, che voleva partecipare al programma Mediaset, Uomini e donne, si era accordato con la redazione per partecipare ai casting nei giorni seguenti; dalla redazione, infatti, avrebbero prodotto della documentazione sufficiente per evitare la presenza della conduttrice.

