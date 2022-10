Alessandra Matteuzzi «colpita venti volte al volto e al capo»: così è morta la 56enne uccisa dall'ex

Alessandra Matteuzzi, dalla consulenza tecnica del medico legale iniziano ad emergere nuovi particolari sull'omicidio della 56enne assassinata sotto casa a Bologna la sera del 23 agosto scorso: per il delitto è in carcere il suo ex compagno, il calciatore dilettante Giovanni Padovani, 27 anni, accusato di omicidio aggravato dallo stalking.

Alessandra Matteuzzi, com'è morta la 56enne

Secondo la consulenza del medico legale Guido Pelletti, Alessandra è stata uccisa con almeno una ventina di colpi al volto e al capo, e sul corpo sono state trovate una dozzina di fratture: secondo la ricostruzione Padovani aspettò la donna in via di Corticella e la colpì in rapida successione e più volte con calci, pugni, martellate e con una panchina, non solo alla testa ma anche a torace, braccia e gambe.

Alessandra morì all'ospedale Maggiore, poco prima di mezzanotte. L'indagato è difeso dagli avvocati Denise Mondin ed Enrico Buono, mentre i familiari della vittima dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. L'indagine, della squadra mobile, è coordinata dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dal pm Domenico Ambrosino.

Mercoledì 12 Ottobre 2022

