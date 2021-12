Vicenza, Aldo Trabucco cade dal tetto di una villetta in costruzione e muore

Tragedia oggi a Malo, centro dell'Alto Vicentino. Aldo Trabucco, 54enne ex consigliere comunale di Schio è morto in un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione Trabucco, presidente dell'A.S. San Vito Ca' Trenta, stava lavorando sul tetto di una villetta in costruzione, all'interno di un cantiere edile, quando per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto da un'altezza di circa sei metri.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: dopo l'allarme di altri operai è intervenuto sul posto l'elisoccorso di Padova che l'ha trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni disperate, è sopravvissuto solo poche ore, nonostante il prodigarsi dei sanitari, che nel pomeriggio hanno dichiarato il decesso. L'uomo lascia la moglie e due figli. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Malo e dei tecnici dello Spisal dell'Usl n.7 Pedemontana che stanno accertando le cause dell'incidente.

Profonda tristezza per la morte di Trabucco dall'A.S. San Vito Ca' Trenta, la sua società, che condivide sui social la terribile notizia: «Non riusciamo a trovare le parole per descrivere il dolore che stiamo provando. Aldo era più di un Presidente, lui era il San Vito Ca’ Trenta. Aldo per noi era un padre sempre presente e sempre pronto ad incoraggiare tutti noi. Aldo era una persona con un cuore enorme, generosa e altruista come poche, e sarà una perdita immensa, non solo per il mondo del calcio. Tra le parole spezzate dalle lacrime vogliamo solo dire che Aldo ci mancherà tantissimo e che la sua assenza mai potrà essere colmata. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla meravigliosa Annalisa, ad Andrea il nostro capitano, a Michela e a tutti i suoi famigliari».

