«Ha evaso 3,9 milioni di euro»: indagato Alberto Forchielli, imprenditore e volto tv

L'imprenditore Alberto Forchielli, noto volto tv ed esperto di economia cinese, è indagato dalla Procura di Milano per una presunta evasione fiscale relativa a due società lussemburghesi, di cui risulta amministratore di fatto, da circa 3,9 milioni di euro. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, che ha condotto gli accertamenti, ha notificato l'avviso di conclusione indagini a Forchielli e altre tre persone, responsabili delle stesse società, nell'inchiesta coordinata dal pm Stefano Civardi e con al centro un'ipotesi di 'esterovestizione' delle società tra il 2013 e il 2016.

L'inchiesta della Gdf e della Procura di Milano, appena chiusa e che potrebbe portare anche alla richiesta di processo per i quattro indagati, accusati di omessa dichiarazione dei redditi, vede al centro due società del gruppo finanziario Mandarin che si occupa di fondi di investimento e, in particolare, la 'Mandarin capital management sa' e la 'Mandarin capital management II sa', di cui Forchielli risulta membro del cda e amministratore di fatto.

Stando alle indagini, le due società basate in Lussemburgo, in base alla disciplina fiscale, avrebbero dovuto avere, invece, la residenza in Italia e sempre in Italia pagare le tasse sui profitti prodotti. Sarebbe stata realizzata, invece, un'ipotesi di 'esterovestizionè societaria con circa 1,8 milioni di imposte evase da parte di una società e con circa 2,1 milioni di evasione nel caso dell'altra società. Dopo le verifiche da parte della Gdf, tra l'altro, è stato aperto anche un procedimento tributario in sede amministrativa e, da quanto si è saputo, sarebbe anche stato raggiunto un accordo con l'Agenzia delle entrate per il versamento delle imposte dovute.

Forchielli e gli altri tre indagati «erano tenuti a presentare le dichiarazioni fiscali» in Italia in quanto le società 'Mandarin capital management sà e 'Mandarin capital management II sà «solo apparentemente» avevano «sede ed operatività» in Lussemburgo, ma in realtà avevano «la sede dell'amministrazione», «l'oggetto principale» e il «luogo di svolgimento effettivo del core business» a Milano nella sede della Mandarin Advisor srl,scrive il pm di Milano Stefano Civardi nell'avviso di conclusione delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.

Nell'inchiesta per evasione fiscale tra i quattro indagati figura anche Fabio Alberto Roversi Monaco, noto giurista ed ex rettore dell'Università di Bologna, indagato in qualità di «amministratore di Mandarin Capital Management sa». Indagato anche Enrico Ricotta, amministratore di fatto di 'Mandarin Capital Management sà e allo stesso tempo presidente di Mandarin Advisor srl, di cui Forchielli è membro del cda. La MCM, stando all'imputazione, avrebbe avuto «la gestione strategica del veicolo di investimento in private equity denominato 'Mandarin capital partners sicar scà» a Milano nella sede della Mandarin Advisor, dove «veniva esercitata la gestione effettiva di MCM».

Per la MCM gli investigatori hanno calcolato un'imposta evasa di circa 2 milioni di euro. Per il capo di imputazione simile, e che riguarda la 'Mandarin Capital Management II sà e altri circa 2 milioni di euro di presunta evasione, è indagato anche il presidente della società lussemburghese Alexandre Charles Joseph Schmitt. E per questa imputazione l'ultima contestazione arriva fino al gennaio 2018 «termine ultimo della presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2016». Forchielli, secondo l'accusa, sarebbe stato «l'amministratore di fatto» delle due società basate in Lussemburgo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 18:22

