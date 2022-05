Alessandria, ucciso portiere d'albergo: Alberto stava per andare in pensione. Interrogato e fermato un 46enne

Omicidio nella notte ad Alessandria, nella reception del Londra hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione. Il portiere, Alberto Faravelli, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante, che lo ha notato riverso a terra davanti alla reception e ha dato l'allarme. Fermato un uomo, un italiano senza fissa dimora di 46 anni.

Alessandria, portiere ucciso: una persona interrogata in caserma

Il portiere d'albergo, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso al culmine di una violenta aggressione. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ci sarebbe già un sospettato, che sta per essere ascoltato dagli inquirenti. A quanto si apprende una persona si troverebbe in caserma per approfondimenti sulla morte del portiere di un albergo di Alessandria. La vittima secondo i primi accertamenti sarebbe stata uccisa al culmine di una violenta aggressione.

Alessandria, portiere ucciso: fermato un 46enne

È stato fermato, al termine di un lungo interrogatorio nel quale avrebbe fatto le prime ammissioni, l'uomo sospettato di avere ucciso la scorsa notte ad Alessandria Alberto Faravelli, portiere di notte dell'hotel Londra. Si tratta di un italiano di 46 anni, senza fissa dimora, di cui al momento gli inquirenti non hanno reso note le generalità. Ancora da stabilire con certezza il movente.

Alessandria, portiere ucciso: Alberto stava per andare in pensione

Stava per andare in pensione Alberto Faravelli, 69 anni, il portiere d'albergo ucciso nella notte ad Alessandria nella hall dell'hotel Londra. Sull'omicidio stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Alessandria, che da alcune ore stanno ascoltando in caserma un uomo, assistito dall'avvocato Stefania Sandri. Sulla sua posizione, e sul suo coinvolgimento, al momento i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo. Situato in corso Cavallotti, l'hotel Londra venne fondato a fine Ottocento, nel periodo della Belle Epoque e all'inizio del Novecento fu tra i primi ad essere dotato di telefono. «Abbiamo visto il portiere intorno alle 22.30, al rientro da cena, poi non abbiamo sentito nulla - dice una coppia che soggiorna nell'albergo - Non sappiamo davvero che cosa sia accaduto, è terribile...».



La vittima abitava a Tortona. «Era una persona riservata, ma molto educata, salutava sempre», racconta Alida, una vicina di casa. L'uomo viveva da solo da quando, lo scorso Natale, era morta l'anziana madre. «Abbiamo saputo e siamo davvero dispiaciuti - aggiunge un altro vicino - queste cose non devono accadere».

