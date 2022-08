Alberto Balocco morto folgorato da un fulmine: bandiere a mezz'asta in azienda, lunedì il funerale L'imprenditore dolciario morto durante una gita in bici in montagna in Piemonte





I funerali di Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato dell'industria dolciaria Balocco, morto ieri colpito da un fulmine sulle montagne torinesi, verranno celebrati lunedì 29 agosto nella Chiesa Cattedrale di Fossano (Cuneo), alle 15.30. La camera ardente sarà allestita a Palazzo Daviso, un edificio storico nella centrale via Roma, ma non sarà aperta al pubblico, precisa la famiglia. Il rosario verrà recitato domani, domenica, alle 19, sempre in Cattedrale. La famiglia ha richiesto che «venga rispettato il triste momento in forma strettamente privata, pertanto si dispensa dalle visite». Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 15:54

