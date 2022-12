Addio Asor Rosa, critico e intellettuale dalle tante battaglie

di Totò Rizzo

“Asor Rosa, sei un palindromo” gli scrissero su uno striscione che rotolò giù da una finestra della Sapienza a Roma. Non si sa se ne sorrise, certo non se ne curò: l’origine di quello sfottò pare fosse la sua contrarietà, nei primi anni ’70, al “30” garantito che riteneva massima sciocchezza.

Alberto Asor Rosa – critico. saggista, storico della letteratura, romanziere e se tutte queste cose si possono riunire in una sola parola, divulgatore, non foss’altro che per la sua cinquantennale, appassionata attività di docente quasi tutta all’Università – è morto ieri nella sua Roma, dov’era nato 89 anni fa. A tutte le definizioni precedenti andrebbe aggiunta quella di politico ed essendo anche in questo spinto dalla sintesi tra analisi e cuore, nemmeno quella strada gli fu semplice prima dentro il Pci e fino al Pds, nel partito e in Parlamento, nonostante fosse considerato “intellettuale comunista” tout court.

D’altronde, anche nei suoi studi sulla letteratura sia storica che moderna, Asor Rosa non scisse mai l’atto creativo dal contesto privato e sociale che lo aveva generato, fu il primo che, attirandosi insofferenza, tirò la giacca alla sinistra per la sua visione ancora legata a stereotipi primi ’900 sul rapporto tra forma d’arte, popolo e potere mentre il mondo intorno era profondamente cambiato e quel che veniva fuori dalle scrivanie sempre più diventava stimolo di dibattito pubblico.

Per Einaudi (che difese sempre, da editore, le sue posizioni, anche le più scomode) ha lasciato caposaldi che rileggono in chiave ancora attuale i nostri autori (i venti volumi della Letteratura italiana) e la loro collocazione nel panorama europeo (Storia europea della letteratura italiana). Importanti anche le collaborazioni alle riviste, da Mondo operaio a Rinascita che diresse. Negli ultimi vent’anni è sgorgata una vena narrativa che spaziava dal fantastico all’autobiografico, forse perché non gli piacevano più il presente letterario, sociale, politico: sui quali, comunque, non si è mai sottratto, a richiesta, dal dire la sua, con schiettezza a volte severa.

