Le previsioni danno pioggia, boom di disdette (e splende il sole). L'ira degli albergatori: «Noi presi in giro»

Le previsioni meteo lo dicevano chiaro: sarà maltempo. Ma così non è stato, e adesso gli albergatori del litorale se la prendono addirittura con i meteorologi: accade nel veneziano, dove da giorni nei vari siti le previsioni indicavano pioggia, temperature in picchiata e temporali da giovedì a domenica: niente di tutto questo, con il termometro che è rimasto al clima estivo e il sole che non è mai mancato. E l'unica pioggia che si è vista, spiegano gli operatori, è quella di disdette.

Ne parla oggi il quotidiano Il Gazzettino: gli albergatori sognavano di chiudere in bellezza la stagione, invece devono accontentarsi per questo weekend di un'occupazione media del 58,6%. Una coda stagionale dal sapore amaro. «Da giovedì – spiegano dall’Associazione jesolana albergatori - notiamo più cancellazioni che prenotazioni, in un giorno, infatti, si sono persi 1,5 punti percentuali di occupazione, passando da 60,1% a 58,6%». «Le previsioni non ci hanno aiutato, da giorni è indicata pioggia ma nella nostra spiaggia non è mai piovuto e il sole non è mai mancato. Purtroppo da giorni arrivano disdette e nessuno prenota più, ci sono hotel che hanno già chiuso a fronte del crollo di prenotazioni».

Ciò che gli operatori lamentano è che non è la prima volta che succede, ma la situazione va avanti già da un paio di settimane: «Solo negli ultimi tre weekend i vari siti indicavano pioggia da giovedì alla domenica, addirittura era stata messo a rischio l’Air Show e poi la festa dell’uva, ma tutti gli eventi si sono svolti regolarmente e non c’è stato alcun problema di maltempo. Se le previsioni sono tali, dovrebbero essere prese come indicazioni e non come delle certezze». Qualcuno invece si sente preso in giro dai meteorologi: «Di fronte a certe previsioni – dicono altri albergatori – e alla realtà dei fatti, non c’è altra sensazione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 08:17

