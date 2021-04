Alano attacca una bimba di 2 anni nel giardino di casa: è gravissima

Aggredita dal cane di casa una bambina: grave all'ospedale. Una bambina di 2 anni di Fasano, in provincia di Brindisi, è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo essere stata aggredita ieri sera da un alano, di proprietà della sua famiglia, all’esterno della abitazione dove vive, ubicata in contrada Lamascopone. I soccorsi La bimba immediatamente soccorsa dai genitori è stata portata presso l’ospedale di Fasano.

I sanitari presenti presso il punto di primo intervento fasanese hanno subito compreso la gravità delle condizioni della piccola e l’hanno immediatamente caricata su una ambulanza del 118 e trasferita presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove appunto si trova ricoverata in gravi condizioni. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Fasano. Il cane è stato affidato in consegna ad una struttura idonea. La notizia è riportata da Il Quotidiano di Puglia in un articolo a firma di Alfonso Spagnulo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 16:43

