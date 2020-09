«Aiutateci a curare Eleonora», l'appello del papà di una bimba di 8 anni malata di tumore

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 22:11

Lae il padre chiedeRobin Scott Mutch, musicista molto conosciuto a Trento ha chiesto al web una mano per curare la figlia di 8 anni,, a cui è stato diagnosticato un tumore al tronco cerebrale piuttosto raro e il suo messaggio ha fatto in breve il giro della rete.il papà si rivolge agli amici e ai parenti scrivendo che in un anno così difficile come il 2020 nella loro famiglia è arrivata anche la terribile notizia della malattia della bambina. Eleonora ha bisogno di cure molto specifiche e aggressive che però sono possibili solo all'estero, motivo per cui l'uomo ha chiesto una mano per poter raccogliere la somma di 50 mila euro necessaria.«Qualche settimana fa ci siamo rivolti alla clinica universitaria di Zurigo, dove è presente un centro di ricerca che si occupa solo di questo tipo di tumore, qui Eleonora potrebbe ricevere delle cure più efficaci, basate su un esame genetico che si sta svolgendo presso la clinica universitaria di S.Francisco USA. Ci troviamo, nostro malgrado, nella situazione di dover raccogliere dei fondi per finanziare le cure per nostra figlia».