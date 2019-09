Ai domiciliari dopo aver investito e ucciso Luca e Matteo fuori la discoteca, il Riesame: «Deve tornare in carcere»

Chi è Matteo, il 33enne che ha investito e ucciso i due ragazzi dopo la discoteca

Venerdì 27 Settembre 2019, 18:22

Il gip gli aveva concesso i domiciliari riqualificando l'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo stradale. Il tribunale del Riesame ha però accolto l'appello del pubblico ministero e oradovrà tornare in carcere. Il 33enne è sotto accusa per aver investito e ucciso con la sua autoad Azzano San Paolo, al confine con Orio al Serio in provincia del capoluogo orobico lo scorso 4 agosto. Scapin farà ricorso in Cassazione.