Agosto rovente? Gli esperti fanno un passo indietro: dalla prossima settimana tornano i temporali

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esperti sembrano fare unNelle previsioni a lungo termine era stato annunciato che il mese di agosto avrebbe portato temperature bollenti con un anticiclone africano, portando il caldo e l'afa su tutta la penisola contrariamente ai mesi di giugno e luglio. Ma pocoqualcosa sembra cambiare.Nei prossimi giorni farà veramente caldo a causa dell'arrivo dall'Africa di un promontorio anticiclonico che pomperà aria sempre più bollente dall'entroterra algerino e tunisino verso l’Italia. La prossima settimana però, come riporta il, la situazione potrebbe cambiare visto che tra ilarriverà un vasto fronte depressionario in discesa dalpossa ferire l'anticiclone, dando il via ad una breve, ma incisiva, fase di maltempo sull'Italia. Lo scontro tra aria calda e fredda potrebbe dare inizio a violenti temporali con intense raffiche di vento, grandinate e nubifragi e ad essere interessate saranno soprattutto le regioni del