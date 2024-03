Aggressioni in corsia, boom nel 2023: 16mila casi, 2 vittime su 3 sono donne

di Lorena Loiacono

Insultati, spintonati e presi a pugni, a qualcuno è stata rigata l’auto, ad altri sono state tagliate le gomme: devono subire tutto questo i camici bianchi e l’intero personale sanitario a lavoro negli ospedali italiani. Solo nel 2023 sono state ben 16mila le segnalazioni di aggressioni fisiche, verbali e contro la proprietà ai danni di chi lavora in corsia.

A denunciarlo ieri, in occasione della Giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, è il ministro della Salute Orazio Schillaci con i dati della relazione, trasmessa al Parlamento, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti, le professioni sanitarie e sociosanitarie. Nelle 16mila aggressioni segnalate sono stati coinvolti circa 18mila operatori, in due casi su 3 la segnalazione arriva da professioniste donne. Le fasce d'età più colpite sono quelle tra i 30-39 anni e tra i 50-59 anni e, nell’ambito delle figure sanitarie, la professione più colpita è quella degli infermieri, seguita da medici e operatori socio-sanitari. Basti pensare che nel 2023 oltre 4 infermieri su 10, il 40,2%, ha subito aggressioni verbali o fisiche. Un dato in aumento rispetto al 32,3% rilevato nel 2021-2022.

Ed è impressionante il numero delle aggressioni segnalate dal personale aggredito: la media è di oltre 10-12 ciascuno con picchi fino ad oltre 20 casi in un anno. Il 68% delle aggressioni sono verbali e il 6% avviene anche contro beni di proprietà del professionista sanitario aggredito. Le aree di lavoro più a rischio, dove si verifica il maggior numero di aggressioni, sono i pronto soccorso e le aree di degenza e gli aggressori sono soprattutto i pazienti. «La sicurezza di chi lavora in sanità è una priorità - ha spiegato il ministro - per questo siamo intervenuti concretamente, già lo scorso anno, con norme a tutela degli operatori sanitari: abbiamo introdotto la procedibilità d'ufficio per chi aggredisce un operatore sanitario, inasprito le pene per gli aggressori e potenziato, insieme al Ministro Piantedosi, i presidi di polizia negli ospedali».

Interventi mirati, dunque, per evitare le aggressioni e tutto ciò che e consegue: per gli infermieri ad esempio, come segnalato dalla Fnopi, il 41% ha il morale ridotto a terra, il 33% presenta stress, esaurimento emotivo, e burnout. Una situazione che mette a rischio la qualità delle cure e la volontà di abbandonare il posto di lavoro.

Mercoledì 13 Marzo 2024