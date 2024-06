Tullio Cattaneo, lo scultore aggredito in un supermercato: «F***o di m***a». I pugni e il trauma cranico

di Redazione web

Violenta aggressione omofoba all'uscita di un supermercato a Carbonia che ha visto coinvolti lo scultore bresciano Tullio Cattaneo con il compagno Marcello Arienti, picchiati da due fratelli che poi sono scappati. Con uno di loro c'era già stato uno spiacevole scambio verbale alle casse.

La vicenda choc

La vicenda è stata raccontata da Arienti, poiché Cattaneo ha riportato un trauma cranico e si trova ora all'ospedale di Cagliari. La coppia si trovava lì per una vacanza, i due erano andati a fare la spesa e stavano facendo la fila per pagare quando «un uomo con barba e capelli folti si è voluto spostare in un’altra cassa e rivolgendosi ad un ragazzo ha detto: “Fammi spostare, non voglio stare vicino a quel f****o di m***a"».

Cattaneo ha udito le parole dell'uomo, così come molte altre persone lì intorno, ed è andato a chiedere la spiegazione del gesto omofobo così plateale: «Mi scusi, ma perché dice certe cose?», un richiamo a cui l'uomo sembrava non aver dato alcun seguito.

L'aggressione nel parcheggio

La situazione è precipitata nel parcheggio del supermercato, lo scultore era andato a riporre il carrello della spesa mentre il compagno era salito in macchina: «Nel tragitto di ritorno alla mia auto, Tullio, dopo aver riposto il carrello ha incontrato il tipo a cui aveva fatto l’osservazione e lì probabilmente c'è stato uno scambio di frasi che non ho sentito, ma che evidentemente ha scatenato la reazione omofoba del tipo verso di noi».

Mentre Cattaneo si dirigeva verso la macchina, l'uomo è partito con il suo furgone per fermarsi qualche istante dopo davanti alla coppia, aprendo la portiera e gridandogli contro degli insulti omofobi. Arienti allora è sceso dall'auto perché evidentemente la situazione stava degenerando, e in pochi secondi si è avvicinato quello che poi hanno capito essere il fratello dell'uomo che aveva iniziato ad aggredirli.

Cattaneo e Arienti hanno ricevuto entrambi un pugno, particolarmente dannoso per lo scultore che ha riportato un trauma cranico ma «non è in pericolo di vita», dice il compagno. I due hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili dell'aggressione omofoba che sono fuggiti.

