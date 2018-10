Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Picchiati e insultati perché, in strada, a Pisa. Due ragazzi, una coppia di fidanzati di 24 anni, è stata presa di mira, ieri, da una baby gang. Il fatto è stato denunciato sulla pagina Facebook di, uno dei due giovani vittime dell'ennesimo atto di omofobia. Gli aggressori, tre, erano tutti giovanissimi e si sono scagliati contro il compagno di Christian,. «Gli hanno anche rotto gli occhiali in faccia, rischiando di fargli perdere un occhio», ha denunciato il ragazzo sul suo profilo social.«Ci hanno chiesto se fossimo gay - racconta al telefono Christian che è in una relazione da 5 anni - e, dopo che abbiamo detto di 'sì', hanno iniziato a dire che facevamo schifo. Uno di loro, a quel punto, ci ha anche sputato addosso e, subito dopo, a spintonarci e ad aggredirci». «Al mio compagno hanno dato un pugno in faccia - racconta ancora il giovane - è stato allora che l'ho spostato e mi sono messo davanti per proteggerlo, mentre loro mi colpivano».I fidanzati, che hanno ricevuto le cure del caso in ospedale, hanno presentato denuncia alle forze di polizia.