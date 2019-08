Irrompono in casa, picchiano e rapinano una 81enne: caccia a due banditi dell'Est

PAGNACCO - Ancora una odiosa aggressione ai danni di una donna di 81 anni: è stata aggredita in casa e spintonata con violenza, quindi le hanno strappato dal collo la catenina d’oro. È successo in una villetta di Pagnacco, in provincia di Udine, lo scorso 14 agosto alle 15.30.



Due uomini, con il volto coperto da un passamontagna, sono riusciti a introdursi in casa della 81enne che in quel momento stava riposando. La donna ha sentito dei rumori e si è alzata per andare a vedere. Uno dei due malviventi le ha intimato in malo modo di stare ferma e di non muoversi. L’altro , ha continuato a frugare ovunque, senza trovare nulla da rubare.



A quel punto, l’anziana prima è stata spinta e poi le hanno strappato dal collo la catenina. I due delinquenti, che, stando a quanto si è appreso, avevano un accento dell’Est Europa, sono riusciti a scappare a piedi. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Udine, assieme ai colleghi della stazione di Feletto Umberto, stanno indagando.



E’ la terza aggressione ai danni di persone della terza età in meno di una settiamana in provincia. Venerdì 16 Agosto 2019, 15:31

