Aggredito e preso a pugni davanti al bar: 75enne in fin di vita. Arrestato ragazzo di 18 anni

di Redazione web

Violenza a Napoli. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e quelli della stazione di Pianura hanno arrestato per tentato omicidio un 18enne incensurato del posto. Il ragazzo, ieri mattina, senza alcun apparente motivo, ha colpito al volto con un pugno un 75enne, in attesa di entrare in un bar nel quartiere Pianura.

L'anziano aggredito è caduto a terra battendo la testa

L'anziano, dopo il colpo, è caduto a terra battendo violentemente la testa ed è ora ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni. Il diciottenne si trova ora ristretto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Aggredito e preso a pugni davanti al bar: 75enne in fin di vita. Arrestato ragazzo di 18 annihttps://t.co/m6t4zdhe4O — Leggo (@leggoit) January 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA