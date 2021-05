Aggredito al ristorante il presidente del Molise Donato Toma: testata e naso rotto per il collaboratore

Aggressione a Campobasso in pieno centro per il presidente della Regione Molise Donato Toma e un suo collaboratore, il consigliere Maurizio Tiberio. Quest'ultimo ha riportato una frattura al setto nasale. I due stavano pranzando al ristorante quando sono stati insultati e offesi pesantemente, ma la situazione è precipitata nella violenza fisica con una testata a Tiberio in pieno viso.

Due ragazzi hanno inveito contro il governatore che era a pranzo rivolgendogli frasi offensive. Nel contempo Tiberio è intervenuto invitandoli a smetterla altrimenti avrebbe avvisato le forze dell'ordine, ma è stato aggredito con una violenta testata che gli ha procurato la frattura. Trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei sanitari. Da quanto si apprende gli aggressori sono stati individuati e identificati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 21:50

