Stuprata in casa dal giardiniere indiano: l'uomo chiede di andare in bagno e violenta la donna in camera da letto

di Redazione web Aggredita e stuprata nella sua casa dal giardiniere che stava lavorando all'esterno. Questa la terribile violenza che avrebbe subito una donna 50enne nella Bassa Padovana. Ieri l’imputato, G.B., un 40enne di origini indiane, è stato chiamato per l’udienza preliminare che si è tenuta nel tribunale di Rovigo e che ha portato al rinvio a giudizio del giardiniere. Gratta e vince due milioni di euro con un biglietto da 10 euro. Caccia al fortunato: «Non sappiamo chi sia» Violentata dal giardiniere indiano La terribile violenza risale a meno di un anno fa. Secondo l'accusa, il 40enne stava lavorando all’esterno dell’abitazione della donna; a un certo punto, avrebbe domandato di potere usare il bagno di casa. Ovviamente la risposta è stata affermativa, ma l'uomo, una volta entrato nell'abitazione, si sarebbe diretto verso di lei, l'avrebbe afferrata con entrambe le mani sul fondoschiena, palpeggiandola e cercando di baciarla. La donna è stata trascinata e violentata in camera da letto



Ma una volta all'interno della casa, il giardiniere avrebbe violentato la donna trascinandola nel letto e stuprandola. La padrona di casa ha avuto lesioni al collo che sono guarite in una settimana. Le ipotesi di reato per le quali si procede, quindi, sono quelle di violenza sessuale e di lesioni personali. Il processo si svolgerà ad aprile.

