Entra in casa della ex, la aggredisce con spray urticante e tenta di strangolarla

Violenza inaudita nei confronti della ex. Ancora un'aggressione nei confronti di una donna, da parte del suo ex compagno, incapace di rassegnarsi alla fine della relazione. A Sassari, l'uomo, di cui non si conoscono le generalità, è entrato nell'appartamento della vittima, spaccando il vetro della finestra, per poi nascondersi in casa ad aspettare che lei facesse ritorno. Quando ha varcato la soglia dell'appartamento, è scattata l'aggressione, che sarebbe potuta degenerare in un femminicidio, se non fossere arrivati gli agenti della squadra volante.

Voleva strangolarla

Appena ha visto la sua ex fidanzata, l'ha aggredita spruzzandole dello spray urticante sul viso, poi l'ha afferrata per i capelli, infine ha iniziato a stringerle la gola. I vicini di casa della donna, probabilmente hanno udito le urla ed i rumori della colluttazione, così hanno allertato la polizia che è arrivata in pochi minuti, nel quartiere Luna e Sole; il violento ha cercato di fuggire alla cattura, scavalcando una finestra ma è stato raggiunto e bloccato.

Appartamento distrutto

Una volta tornata la calma, la vittima sotto choc, ha raccontato i dettagli dell'aggressione e dell'appartamento distrutto dal suo ex fidanzato, che è stato arrestato per i reati di atti persecutori e lesioni personali, e denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

