Il 28 maggio l’evento digitale dell’Agenzia Nazionale per i giovani, nell’ambito della Settimana europea della Gioventù. Aprirà i lavori la Ministra per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone. Il prossimo 28 maggio, dalle 17.30 alle 20, l’Agenzia Nazionale per i giovani organizza l’evento online “Next Gen: il futuro è nelle nostre mani”, un confronto sulle idee e sui temi emersi nella Settimana europea della Gioventù (in programma dal 24 al 30 maggio), promosso in partenariato con il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, il Consiglio Nazionale Giovani ed Eurodesk Italy.

Interverranno la Ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, la direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, la presidente del Consiglio Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani e il presidente di Eurodesk Itay, Ramon Magi. L’evento intende rafforzare le connessioni tra i giovani, coinvolgendoli in un dibattito sui grandi temi che animano il momento di transizione in corso: partecipazione, compresa la dimensione digitale, inclusione e diversità, cambiamento climatico, tutela e sostenibilità ambientale, salute e ripresa. Nel corso dell’evento, che sarà condotto e moderato da Marlen Pizzo, speaker di radio M20, saranno raccontate le storie e le esperienze degli EuroPeers, le ambasciatrici e gli ambasciatori della mobilità, coinvolti in progetti relativi alle principali tematiche della Settimana europea della Gioventù. I partecipanti saranno suddivisi in 4 stanze virtuali per riflettere, con la guida degli EuroPeers, sulle prospettive future e sulle priorità legate ai programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Infine è previsto un momento ispirazionale con Nicolò Ballini, fotografo, videomaker e viaggiatore bergamasco di 28 anni, fondatore del canale Human Safari e punto di riferimento per il settore Travel di YouTube Italia , e Alessandro Tomasi, il più giovane italiano ad aver girato il mondo senza aerei. Per partecipare ai tavoli di lavoro è necessario registrarsi sul sito di Agenzia Giovani entro il 26 maggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 15:21

