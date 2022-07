Agenzia delle dogane, mille nuove assunzioni: «Dimostriamo che l'Italia può cambiare»

Una procedura concorsuale, che si è conclusa oggi 19 luglio, e che ha favorito oltre 1.000 nuove assunzioni all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli: sbloccati 19 profili professionali tra avvocati, chimici, informatici e altri ancora. In totale i candidati erano 175.000.

«L’Italia era il Paese dei concorsi interminabili, che duravano anni e non vedevano mai una conclusione, mentre adesso abbiamo dimostrato che la nostra Italia si può cambiare», ha dichiarato il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, durante la cerimonia ufficiale avvenuta oggi al Centro Congressi La Nuvola, a Roma. Tra i presenti anche il Direttore Generale dell’ADM Marcello Minenna e il Monsignor Claudio Maria Celli, Presidente emerito del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

Il Ministro ha colto l'occasione per ringraziare il Presidente del Consiglio Mario Draghi, sperando che quest'iniziativa sia d'aiuto per avviare un cambiamento profondo nel Paese: «Ora c’è bisogno di riforme abilitanti che riguardano la governance e semplificazione di tutta la pubblica amministrazione, tali da far funzionare lo Stato, dal centro alla periferia, dai cittadini alle imprese», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 18:44

