Agente muore sull'A1, automobilista esulta su Fb: "Buon Natale maledetti poliziotti"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un agente della polizia stradale èche ha visto coinvolta un'auto della Stradale e un camion. Lo schianto è avvenuto al chilometro 44 dell'A1, prima del casello di Piacenza Nord sul territorio di Guardamiglio (Lodi). L'agente deceduto era seduto sul lato passeggero mentre l'agente che guidava è stato ricoverato in ospedale a Codogno. Solo qualche contusione per l'autista del camion.L'agente si chiamava, assistente capo in servizio presso la sezione della Polizia autostradale di Piacenza Nord. Secondo la prima ricostruzione, l'auto ha tamponato il camion forse per colpa della manovra azzardata di una terza vettura che poi si sarebbe allontanata. Il poliziotto di 52 anni che era alla guida dell'auto è stato trasferito da Codogno in eliambulanza all'ospedale di Cremona ma non sarebbe in gravi condizioni, anche se si trova in grave stato di choc dopo la morte del collega.«Buon Natale»: il messaggio campeggia su facebook sopra la foto di un'auto della polizia completamente distrutta in un incidente avvenuto da pochi minuti. Siamo sull'A1, all'altezza di Piacenza Nord. Nel terribile, uno degli agenti a bordo della volante, Giuseppe Beolchi, ha perso la vita.M.B. probabilmente viaggia nella carreggiata opposta quando intravede le lamiere bianche blu accartocciate, prende il cellulare e scattaper poi esultare per la tragedia sulla propria pagina del social network. Il corpo pieno di tatuaggi, i capelli a spazzola, sulla trentina, il ragazzo non ha pietà nemmeno di fronte alla morte e pubblica anche l'immagine della vittima riversa sull'asfalto.«Anche a nome della Giunta, del presidente e del Consiglio comunale - ha detto il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, esprimendo il cordoglio della città - esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia e i sentimenti di riconoscenza e di sincera partecipazione a questo grande dolore che coinvolge anche la comunità piacentina, cui l'improvvisa scomparsa di Giuseppe Beolchi lascia un vuoto incolmabile».A giudizio del sindaco piacentino «questo terribile incidente ha tolto la vita a un servitore dello Stato mentre svolgeva il proprio lavoro con impegno, professionalità e dedizione. Nel rinnovare ai familiari le mie più vive condoglianze, rivolgo al collega di pattuglia, ora ricoverato all'ospedale di Codogno, i miei più sinceri auguri e - conclude Barbieri - sono vicina con il cuore a tutti coloro che a rischio di mettere a repentaglio la vita, tutelano con il loro lavoro al servizio della collettività, la sicurezza di tutti noi».