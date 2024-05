Agea, contributi nazionali e comunitari di oltre 132 milioni di euro ai produttori agricoli entro il 31 maggio

di Redazione web

Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura che eroga i fondi dell'Unione europea ai produttori agricoli, conferma numeri importanti per le erogazioni che verranno effettuate entro la fine di maggio, sia per i contributi nazionali sia per quelli comunitari: l’importo è di oltre 132 milioni di euro.

L’imponente attività messa in campo dall’agenzia concerne, in primo luogo, i pagamenti nell’ambito del piano di risoluzione delle anomalie partito a novembre 2023. Parliamo delle misure nazionali per cui è prevista un’erogazione pari a 2.723.052,25 euro per 543 beneficiari.

L’agenzia, inoltre, conferma e supera le stime previste a inizio mese per le polizze agevolate (intervento SRF.01 che garantisce un sostegno sui premi delle polizze assicurative per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici, sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie): entro fine maggio verrà infatti effettuata l’erogazione di 120.155.463,00 euro per 26.650 beneficiari.

Per quanto concerne, infine, Agricat (Fondo Mutualistico Nazionale – indennizzi L.100/2023), ancora una volta la collaborazione più volte raccomandata dal ministro Lollobrigida e attuata da Agea con tutti i maggiori stakeholders partecipi del complesso sistema della gestione del rischio, ha reso possibile la realizzazione di quanto promesso meno di un mese fa.

L’agenzia intende continuare a dare riscontri positivi in termini di semplificazione e a rendere maggiormente lineari le procedure imposte dalle norme unionali e da quella nazionale in un ambito integrato e, sempre, nell’interesse degli agricoltori. “L’agricoltore al centro” è l’approccio strategico che caratterizza il portato istituzionale dell’agenzia: in forza dei principi della trasparenza, sicurezza e digitalizzazione è in grado, così, di massimizzare le opportunità che l’Europa, e l’Italia, mettono a disposizione degli agricoltori.

