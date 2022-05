In scooter con una Vespa in braccio, il video incredibile: «Cose da pazzi»

Due persone in scooter, e una di loro tiene in braccio una Vespa azzurra. la scena incredibile è stata immortalata in un video pubblicato su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con la didascalia: "Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi". Il video, che è stato girato ad Afragola, in provincia di Napoli, ha scatenato una valanga di commenti increduli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 11:15

