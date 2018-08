"Si affitta solo a italiani": l'annuncio di un istituto di suore a Roma

di Marco Pasqua

Centodieci metri quadrati, nella zona di piazza Bologna, a: un affitto da 1200 euro al mese, che però è riservato esclusivamente agli italiani. L'annuncio è apparso in questi giorni su un popolare sito immobiliare nazionale, ed è relativo ad un appartamento “non arredato” e "”.«E' una società che affitta e non vogliono extracomunitari - risponde al telefono l'agente che sta seguendo la locazione - Quete persone lasciano aperti gli sportelli dell'ascensore, sono un po' disordinate, hanno una cucina loro, con odori. Per questo la società che seguo ha iniziato a dire che non vuole più extracomunitari, per una questione di disagio». Secondo questa agenzia immobiliare della Capitale, interpellata telefonicamente, gli extracomunitari «fanno dei dispetti quando vedono che non li accettano». E la società dietro a questo annuncio? «Un istituto di suore», risponde l'agente, che poi spiega: «Mi hanno sempre detto di non dirlo».LEGGI ANCHE: Non affitto ai gay, solo a famiglie normali