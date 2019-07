Affidi illeciti, «i regali di Natale dei genitori mai consegnati ai bimbi: i servizi sociali li nascondevano»

Lunedì 1 Luglio 2019, 17:07

Qualche giorno fa, confiniti nel mezzo di abusi e lavaggio del cervello da parte deiper tenerli lontani dai genitori. Il quotidiano Il Resto del Carlino parla di uno dei casi finiti nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, che ha visto 18 persone raggiunte da misure cautelari con al centrodella Val d’Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare i bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti.Come scrive il Carlino, i genitori dei bambini compravano regali per i loro figli: Barbie, consolle di videogame, scarpe da calcio, scarpe da ginnastica, vestiti, alcuni comprati per festeggiare il Natale.perché accumulati e stipati dai servizi sociali, «nascosti ai loro occhi per alterare lo stato psicologico ed emotivo dei bambini rispetto ai propri genitori», scrivono gli inquirenti.Il caso specifico di cui si parla è quello di due fratellini su cui era in corso una causa sul loro affidamento: la responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, l’assistente sociale Francesco Monopoli e la collega Cinzia Magnarelli avrebbero ottenuto l’allontanamento dei bimbi dalla famiglia con motivazioni false (un procedimento penale a carico del padre era stato poi archiviato), interrompendo per lungo tempo gli incontri tra gli stessi bambini e genitori senza alcun motivo.Per oltre due anni e mezzo (da aprile 2016 a dicembre 2018) i tre operatori avrebbero impedito lo scambio di regali e di informazioni dai genitori verso i figli, fino a nascondere addirittura la notizia della nascita di un fratellino: Monopoli e Anghinolfi avrebbero poi tenuto nascoste lettere e regali di Natale del 2018. Il primo avrebbe addirittura convinto un giudice dell’indecisione (non vera) da parte di uno dei fratellini di vedere i genitori, facendogli rinviare la decisione.Federica Anghinolfi e la psicologa dell’Ausl Imelda Bonaretti avrebbero poi inibito i contatti tra una bambina e i suoi familiari impedendole di trascorrere con loro il suo compleanno e di ricevere i regali di parenti e amichetti di classe. I regali restano «qua per mesi, nessuno glieli consegna perché dicono che è meglio così», si sente in un’intercettazione ambientale. Anghinolfi e Monopoli sono agli arresti domiciliari, Magnarelli e la psicologa Bonaretti sono state sospese per sei mesi dal lavoro.