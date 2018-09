Leonardo Da Vinci, gli acquisti sono senza Iva e per tutti i gusti. E arriva anche il personal shopper

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 14:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

All'aeroportodi Fiumicino loè per tutti i gusti. L’offerta commerciale disponibile nell’aeroporto di Fiumicino si sviluppa su oltre 30.000 metri quadri totali dei quali circa il 50% dedicati a negozi e il restante 50% ad attività di ristorazione e altri servizi al passeggero (cambiavalute, avvolgi bagagli, etc).Si tratta di un vero e proprio Mall con un’offerta di shopping fortemente diversificata, per gusti e disponibilità di acquisto, che va dai marchi del lusso alle categorie merceologiche di prodotti utili per il viaggio, risultato della strategia commerciale di ADR, che pianifica l’offerta sulla base delle esigenze dei passeggeri. Nei negozi Aelia Duty Free è possibile trovare un assortimento di profumi, prodotti per il make-up e skin-care, vini, spumanti e champagne delle migliori marche. Se si parte dall’area d’imbarco E del Terminal 3 destinata ai voli extra Schengen, è anche possibile prenotare i prodotti Duty Free Inserendo i propri dati e quelli del volo, dal sito ADR, usufruendo di un ulteriore sconto del 10%. Potranno poi essere ritirati alla cassa dedicata nel negozio Aelia Duty Free dell'Area E, prima di recarti al gate d'imbarco.Sempre nell’, lo shopping è un vero e proprio affare. Oltre 10 mila metri quadrati con ben 50 punti vendita dei più prestigiosi marchi internazionali e del Made in Italy, dove fare acquisti totalmente esenti da IVA (22%) usufruendo, quindi, di uno sconto sensibile su abbigliamento e accessori moda, rispetto ai prezzi del centro città.Circa un terzo dei passeggeri effettua un acquisto presso un punto vendita in ambito Retail (Luxury, Duty free o altro) mentre il 75% dei pax effettua un acquisto in attività di ristorazione.Il 45% dei passeggeri che effettua un acquisto ha un’età compresa tra i 36 e 55 anni; un altro 45% è invece al di sotto dei 35 anni;Il 52% dei passeggeri che fanno acquisti è di nazionalità italiana; tra i passeggeri di nazionalità estera (48%) prevalgono gli europei e gli americani:Top five destinazioni (le prime 5 per fatturato generato): Cina, Russia e UAE, USA e UKCategorie più acquistate: Luxury, Profumi e Cosmetica, Confectionary, Gift e AccessoriTra le categorie merceologiche maggiormente in crescita nel 2017 emerge quella degli accessori che sta registrando un incremento del +40% rispetto allo scorso anno. Tra i best perfomer spiccano gli accessori moda, con brand Italiani, come Furla e Piquadro, ma anche internazionali come Pandora e Hour Passion.A guidare il lusso sono i maggiori brand del Made in Italy: da Bottega Veneta a Gucci, da Valentino a Prada, da Tod’s a Bulgari, con prodotti che spaziano dal tessile alla pelletteria, passando per i gioielli e le calzature. L’offerta retail di questi brand è particolarmente gradita ai passeggeri extra-Schengen di nazionalità cinese, coreana e russa, per i quali la convenienza a effettuare acquisti nello scalo è doppia. Al vantaggio dei prezzi già ridotti, per lo shopping effettuato nel mercato europeo (per tassazione, cambi, policy fiscali internazionali che incidono sul valore dei prodotti acquistati direttamente in UE, rispetto ai mercati non europei, asiatico in particolare) si aggiunge il beneficio dell’effettiva esenzione IVA, applicato dagli store della nuova area di imbarco E.Un servizio di Personal Shopper è a disposizione dei passeggeri per illustrare l'ampia offerta dei negozi dell'Area internazionale E, i marchi del Made in Italy e del lusso, la convenienza dei prezzi netti SENZA l'IVA del 22% e per fornire tutte le informazioni sullo shopping e i migliori consigli di moda.Avvalendosi di questo servizio messo a disposizione da ADR gratuitamente, si può richiedere prima della partenza di trovare l’articolo di proprio interesse presso le boutique dell'aeroporto approfittando della comodità e del prezzo particolarmente vantaggioso.Il servizio di Personal Shopper in italiano, inglese e cinese mandarino, con personale ufficiale specializzato è totalmente gratuito e a disposizione dei passeggeri tutti i giorni dalle 9 alle 21 nell’Airport Mall dell'Area E. Può essere prenotato via email a personalshopper@adr.it oppure richiesto in aeroporto al desk InfoPoint ADR o direttamente al numero di telefono +39 3371161979 (Whatsapp disponibile).